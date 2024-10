Anteprima24.it - Mongolfiere e non solo al XXXVI Raduno Internazionale di Fragneto Monforte

(Di martedì 8 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiÈ stato presentato oggi pomeriggio, nella suggestiva cornice del Teatro Romano di Benevento, ildelle, in programma dall’11 al 13 ottobre a. L’evento, che ogni anno attira appassionati e curiosi da parte d’Italia e non, si preannuncia come uno degli appuntamenti più attesi dell’autunno sannita. La giornata di presentazione ha regalato ai presenti un primo assaggio dello spettacolo che caratterizzerà il weekend. Questa mattina, infatti, un pallone aerostatico ha fatto mostra di sé nell’orchestra del Teatro, attirando decine di bambini che non hanno resistito all’occasione di scattare una foto ricordo prima di andare a scuola.