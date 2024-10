Ilgiorno.it - Lotta alla peste suina. In zona di controllo 53 comuni su 60

(Di martedì 8 ottobre 2024) Ladilodigiana per lasirga a quasi la totalità deidella provincia: 53 su 60. La Provincia ha reso noto che il commissario straordinarioafricana ha stilato un nuovo elenco deicompresi nelladidell’espansione virale (Cev), istituita con l’ordinanza numero 5: l’area in cui dar corso all’attività di depopolamento del cinghiale, per la costituzione di unabianca, utile per arrestare la diffusione della malattia. Nelle zone Cev l’attività di depopolamento può essere svolta da ditte specializzate appositamente incaricate, forze armate, polizia provinciale e operatori abilitati alfaunistico. E si fa secondo regole precise.