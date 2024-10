L’export del settore orafo nel semestre supera i 7 miliardi (Di martedì 8 ottobre 2024) Grazie a una crescita di 2,3 miliardi di euro, le esportazioni del settore orafo italiano superano i 7 miliardi di euro nei primi sei mesi del 2024, con un aumento del 48,8% in valore e del 37% in quantità. E’ quanto emerge da una analisi degli economisti del dipartimento ricerche di Intesa Sanpaolo. Gran parte della crescita, evidenzia l’analisi, è spiegata dal forte incremento di esportazione verso la Turchia che sono passate da 368 milioni nel primo semestre 2023 a 2,7 miliardi di euro nello stesso periodo 2024. Quello turco diventa il primo mercato di sbocco per effetto anche di politiche all’importazione introdotte nel paese e agli effetti delle tensioni geopolitiche che rafforzano il ruolo di hub di questo mercato. Si consolida così il ruolo del settore orafo italiano nel contesto europeo: l’Italia copre infatti il ??56% delle esportazioni dell’area Ue 27. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Grazie a una crescita di 2,3di euro, le esportazioni delitalianono i 7di euro nei primi sei mesi del 2024, con un aumento del 48,8% in valore e del 37% in quantità. E’ quanto emerge da una analisi degli economisti del dipartimento ricerche di Intesa Sanpaolo. Gran parte della crescita, evidenzia l’analisi, è spiegata dal forte incremento di esportazione verso la Turchia che sono passate da 368 milioni nel primo2023 a 2,7di euro nello stesso periodo 2024. Quello turco diventa il primo mercato di sbocco per effetto anche di politiche all’importazione introdotte nel paese e agli effetti delle tensioni geopolitiche che rafforzano il ruolo di hub di questo mercato. Si consolida così il ruolo delitaliano nel contesto europeo: l’Italia copre infatti il ??56% delle esportazioni dell’area Ue 27.

