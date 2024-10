Game-experience.it - LEGO Harry Potter Collection è ora disponibile su console e PC

(Di martedì 8 ottobre 2024) Warner Bros. Games, TT Games eGroup hanno resoin versione digitale per PlayStation 5, Xbox Series XS e PC (Steam). Questa raccolta rimasterizzata include i giochi: Anni 1-4 e: Anni 5-7 con due pacchetti di contenuti scaricabili (DLC) rilasciati in precedenza, in un’unica magica collezione. Come rivelato al momento dell’annuncio ufficiale, sviluppato da TT Games e prodotto da Warner Bros. Games,coinvolge i giocatori in un’avventura incantevole e divertente che ripercorre tutti e otto i film di. I giocatori vivranno il brivido e il mistero del mondo magico frequentando la leggendaria Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts, imparando incantesimi, preparando pozioni e affrontando Lord Voldemort nella battaglia finale tra il bene e il male.