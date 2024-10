La Russia invia un mandato d’arresto per i giornalisti Battistini e Traini, arriva la dura replica di Tajani (Di martedì 8 ottobre 2024) Lo scorso agosto l’inviata Rai Stefania Battistini e il cameraman Simone Traini filmarono e documentarono l’invasione delle truppe ucraine nella regione russa del Kursk, irritando notevolmente la Russia che annunciò un provvedimento contro i giornalisti che avevano sconfinato. La Rai fece dunque rientrare frettolosamente i due inviati per evitare guai peggiori. Com’era prevedibile è arrivata la reazione della Russia, che ha inviato un mandato d’arresto contro i due giornalisti, rei di aver oltrepassato illegalmente il confine russo a bordo di mezzi di forze armate ucraine fino alla città di Soudzha, a 10 chilometri dal confine e al momento in mano all’esercito russo. Il mandato d’arresto contro Battistini e Traini Il mandato d’arresto dei due giornalisti è stato scritto dal tribunale in un comunicato su Telegram, poi ripreso dall’agenzia di stampa Interfax. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di martedì 8 ottobre 2024) Lo scorso agosto l’ta Rai Stefaniae il cameraman Simonefilmarono e documentarono l’invasione delle truppe ucraine nella regione russa del Kursk, irritando notevolmente lache annunciò un provvedimento contro iche avevano sconfinato. La Rai fece dunque rientrare frettolosamente i dueti per evitare guai peggiori. Com’era prevedibile èta la reazione della, che hato uncontro i due, rei di aver oltrepassato illegalmente il confine russo a bordo di mezzi di forze armate ucraine fino alla città di Soudzha, a 10 chilometri dal confine e al momento in mano all’esercito russo. IlcontroIldei dueè stato scritto dal tribunale in un comunicato su Telegram, poi ripreso dall’agenzia di stampa Interfax.

La Russia ordina l’arresto degli inviati Rai Stefania Battistini e Simone Traini - «Il mandato d’arresto russo contro due giornalisti Rai è un’ulteriore forma di persecuzione nei confronti della libertà di stampa. In totale, dal 17 agosto, sono state aperte indagini contro 12 giornalisti stranieri per accuse di questo tipo. La decisione del tribunale non è ancora entrata in ... (Lettera43.it)

Russia - ordine di arresto per i giornalisti Rai Battistini e Traini : “Entrati illegalmente a Kursk dall’Ucraina” - Lo scorso agosto i servizi russi dell'Fsb avevano aperto un procedimento penale contro gli inviati di V . La Russia ordina l'arresto dei giornalisti Rai Stefania Battistini e Simone Traini. I due sono accusati di essere "entrati illegalmente a Kursk dall'Ucraina per registrare un servizio ... (Ilgiornaleditalia.it)

Russia : mandato di arresto per gli inviati Rai Battistini e Traini - Lo ha riferito il servizio stampa della magistratura della regione di Kursk, come riporta Interfax. I due giornalisti sono fuori dalla Russia L'articolo Russia: mandato di arresto per gli inviati Rai Battistini e Traini proviene da Firenze Post. . (Firenzepost.it)