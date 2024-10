Juventus, Di Gregorio: "Ecco cosa vuole Motta da noi. Su Perin..." (Di martedì 8 ottobre 2024) Michele Di Gregorio, portiere della Juventus fresco di prima convocazione in Nazionale, parla ai microfoni di Rai Sport dal ritiro di Coverciano, Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di martedì 8 ottobre 2024) Michele Di, portiere dellafresco di prima convocazione in Nazionale, parla ai microfoni di Rai Sport dal ritiro di Coverciano,

Juventus - Di Gregorio : “Felice in bianconero - Motta pretende il massimo” - . “Sono felice di essere alla Juventus, di aver trovato il mister, lo staff e una società così, ma adesso sono in Nazionale e voglio godermi questa settimana al massimo, perchè ho desiderato tanto essere qui”. Il mister pretende una determinata mentalità e questo ci spinge ad andare sempre forte ... (Sportface.it)

Juventus-Cagliari - pari di rigore : la sciocchezza di Douglas Luiz costa l’imbattibilità a Di Gregorio | CLASSIFICA - Il Cagliari colpisce anche un palo e spaventa i bianconeri che, oltre a subire il primo gol e a veder cadere l’imbattibilità di Di Gregorio durata 6 giornate, hanno rischiato di andare incontro anche al primo ko stagionale. I bianconeri vanno in vantaggio con un calcio di rigore di Dusan Vlahovic ... (Calcioweb.eu)

VOTI Lipsia-Juventus : MOTTA vince nonostante 3 INSUFFICIENTI. Di Gregorio - Douglas Luiz e Yildiz : cosa non ha funzionato nelle loro prove - I dettagli Una Juve per certi versi epica ha conquistato 3 punti a Lipsia, rovesciando per due volte una situazione di svantaggio e portando a termine la vittoria in 10 contro 11. Tutti i voti e giudizi sui calciatori della Juventus di Thiago Motta dopo la vittoria in Champions League contro il ... (Calcionews24.com)