Italia-Belgio, Spalletti insiste col 3-5-2! Uno dell’Inter già certo – CdS (Di martedì 8 ottobre 2024) Verso Italia-Belgio, terza partita di Nations League. All’Olimpico di Roma, gli azzurri di Luciano Spalletti vanno a caccia del tris di vittorie. Ancora 3-5-2, con già uno dell’Inter sicuro di giocare dall’inizio. CERTEZZA – Dopo i trionfi contro Francia e Israele, l’Italia si rituffa sulla Nations League con l’obiettivo di centrare contro il Belgio dell’Italiano Domenico Tedesco la terza vittoria di fila. Ieri, il CT Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa, rispondendo anche alla spinosa domanda sul calendario fitto. A Coverciano si è svolto pure il primo allenamento di questo ritiro di ottobre. Defaticamento, riferisce il Corriere dello Sport, per chi ha giocato domenica, mentre per gli altri una seduta di lavoro tattico. La certezza è che anche contro il Belgio l’Italia varerà il 3-5-2. Inter-news.it - Italia-Belgio, Spalletti insiste col 3-5-2! Uno dell’Inter già certo – CdS Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Verso, terza partita di Nations League. All’Olimpico di Roma, gli azzurri di Lucianovanno a caccia del tris di vittorie. Ancora 3-5-2, con già unosicuro di giocare dall’inizio. CERTEZZA – Dopo i trionfi contro Francia e Israele, l’si rituffa sulla Nations League con l’obiettivo di centrare contro ildell’no Domenico Tedesco la terza vittoria di fila. Ieri, il CT Lucianoha parlato in conferenza stampa, rispondendo anche alla spinosa domanda sul calendario fitto. A Coverciano si è svolto pure il primo allenamento di questo ritiro di ottobre. Defaticamento, riferisce il Corriere dello Sport, per chi ha giocato domenica, mentre per gli altri una seduta di lavoro tattico. La certezza è che anche contro ill’varerà il 3-5-2.

