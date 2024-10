Israele-Francia (Uefa Nations League A, 10-10-2024 ore 20:45 ): formazioni, quote, pronostici (Di martedì 8 ottobre 2024) Seconda finestra stagionale dedicata alla Nations League A e terza giornata di gare: la Francia di Deschamps è impegnata sul neutro di Budapest contro la nazionale di Israele. Designata come vittima sacrificale in un girone di ferro, la nazionale di Ben Shimon sta purtroppo rispettando le attese: 2 KO in altrettante gare e 5 gol subiti, con la magra consolazione di aver segnato InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Infobetting.com - Israele-Francia (Uefa Nations League A, 10-10-2024 ore 20:45 ): formazioni, quote, pronostici Leggi tutta la notizia su Infobetting.com (Di martedì 8 ottobre 2024) Seconda finestra stagionale dedicata allaA e terza giornata di gare: ladi Deschamps è impegnata sul neutro di Budapest contro la nazionale di. Designata come vittima sacrificale in un girone di ferro, la nazionale di Ben Shimon sta purtroppo rispettando le attese: 2 KO in altrettante gare e 5 gol subiti, con la magra consolazione di aver segnato InfoBetting: Scommesse Sportive e

