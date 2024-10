Iran, Pezeshkian: “Israele ha un governo barbaro” (Di martedì 8 ottobre 2024) Il presidente Iraniano Masoud Pezeshkian ha criticato Israele, descrivendo il suo governo come “barbaro”. “L’Europa e l’America hanno piazzato un governo barbaro (Israele) qui (nella regione), e alcune persone che affermano di sostenere i diritti umani lo difendono”, ha detto Pezeshkian. Lapresse.it - Iran, Pezeshkian: “Israele ha un governo barbaro” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Il presidenteiano Masoudha criticato, descrivendo il suocome “”. “L’Europa e l’America hanno piazzato un) qui (nella regione), e alcune persone che affermano di sostenere i diritti umani lo difendono”, ha detto

Governo verso l'invio di 200 carabinieri in Palestina per guidare una "missione di pace" : "Pronti quando ci sarà la tregua tra Israele e Hamas" - Il ministro . Il 15 ottobre dell'anno scorso, una settimana dopo gli attacchi di Hamas contro la popolazione civile israeliana, i 28 carabinieri italiani presenti a Gerico avevano lasciato la base e interrotto la 16esima missione bilaterale di cooperazione con le autorità palestinesi, appena ... (Ilgiornaleditalia.it)

Governo in prima fila in sinagoga al fianco di comunità ebraica e Israele - Durante la commemorazione del 7 ottobre alla sinagoga della Capitale, Di Segni ha detto che «quello che è successo il 7 ottobre in Israele è l'espressione di un odio cieco e insensato che spesso ci lascia soli», affermando che spesso «la comunità internazionale usa due pesi e due misure». È folta ... (Iltempo.it)

Israele 1994-2024 : ieri il Nobel per la pace a Rabin - oggi i supporter del suo assassino al governo - Israele 1994-2024: il Nobel di Rabin ieri, i supporter dell'assassino di Rabin al governo oggi. Come cambia un Paese. The post Israele 1994-2024: ieri il Nobel per la pace a Rabin, oggi i supporter del suo assassino al governo appeared first on InsideOver. . (It.insideover.com)