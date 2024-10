Incidente in via Caldarola, scontro tra due auto: una si ribalta dopo l'impatto (Di martedì 8 ottobre 2024) Grave Incidente questa mattina in via Caldarola, al quartiere Japigia di Bari. Un'auto si è ribaltata in seguito all'impatto con un'altra vettura, avvenuto in prossimità dell'incrocio con via Natale Loiacono.Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, i vigili del fuoco e la Polizia Baritoday.it - Incidente in via Caldarola, scontro tra due auto: una si ribalta dopo l'impatto Leggi tutta la notizia su Baritoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Gravequesta mattina in via, al quartiere Japigia di Bari. Un'si èta in seguito all'con un'altra vettura, avvenuto in prossimità dell'incrocio con via Natale Loiacono.Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, i vigili del fuoco e la Polizia

