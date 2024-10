Velvetmag.it - Il principe Harry atterra in Africa dopo il viaggio nel Regno Unito

(Di martedì 8 ottobre 2024) Ilnon si è trattenuto per molti giorni nel. I media si aspettavano unimportante per ricucire i rapporti tra il duca di Sussex e la Famiglia Reale. Ma pare che le due parti non si siano incontrate neppure in questa occasione. Al contrario, il secondogenito di re Carlo III si sarebbe trattenuto a Londra solo poche ore, mentre il monarca si trovava in Scozia. Per proseguire il proprioin solitaria senza la moglie Meghan Markle, ilsi è diretto in. Il duca di Sussex èto in Lesotho, paese di cui si è innamorato per la prima volta 20 anni fa. Il 1° ottobre, infatti, lassa Senate Seeiso del Lesotho ha pubblicato una foto in compagnia delsui social. Nella didascalia della foto ha scritto di “aver avuto il piacere di ospitare il duca del Sussex oggi per pranzo”.