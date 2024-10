Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni della puntata del 9 ottobre 2024 (Di martedì 8 ottobre 2024) Il Paradiso delle Signore è una serie tv lanciata nel 2015 con episodi settimanali nelle prime due stagioni, poi diventata dal 2018 un appuntamento pomeridiano fisso su Rai 1 a partire dalle 16:00. La serie tv è ambientata nella Milano degli anni ’60 e continua a mantenere un forte appeal benché alcuni personaggi principali siano usciti di scena nelle precedenti stagioni. Le anticipazioni del Paradiso delle Signore Ciro riceve una telefonata da un vecchio amico siciliano, ma decide di non dire nulla a Concetta. L’uomo vuole infatti mantenere il segreto, dopo che la sua famiglia si è trasferita in Sicilia. Continuano le pene d’amore per Elvira, al quale Salvatore dà buca mancando il solito appuntamento mattutino. Elvira viene assalita dai dubbi, ma Mirella prova a tranquillizzarla. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di martedì 8 ottobre 2024) Ilè una serie tv lanciata nel 2015 con episodi settimanali nelle prime due stagioni, poi diventata dal 2018 un appuntamento pomeridiano fisso su Rai 1 a partire dalle 16:00. La serie tv è ambientata nella Milano degli anni ’60 e continua a mantenere un forte appeal benché alcuni personaggi principali siano usciti di scena nelle precedenti stagioni. LedelCiro riceve una telefonata da un vecchio amico siciliano, ma decide di non dire nulla a Concetta. L’uomo vuole infatti mantenere il segreto, dopo che la sua famiglia si è trasferita in Sicilia. Continuano le pene d’amore per Elvira, al quale Salvatore dà buca mancando il solito appuntamento mattutino. Elvira viene assalita dai dubbi, ma Mirella prova a tranquillizzarla.

