Ilfattoquotidiano.it - Il ministro Giuli alla Camera parla di “apocalittismo difensivo” e “infosfera globale”. M5s: “Una supercazzola assurda”

(Di martedì 8 ottobre 2024) “Comincio a leggere una parte un pò più teoretica”: avverte così imentari arrivatisala del Mappamondo a Montecitorio per ascoltare, come commissioni della cultura riunite die Senato, le linee programmatiche per la guida del Mic del nuovoAlessandro. “La conoscenza è il proprio tempo appreso con il pensiero: chi si appresta a immaginare un orientamento per l’azione culturale nazionale non può che muovere dal prendere le misure da un mondo entrato nella dimensione compiuta della tecnica e delle sue accelerazioni. Il movimento delle cose è così vorticoso, improvviso, così radicale nelle sue implicazioni e applicazioni che persino il sistema dei processi cognitivi delle persone e non sono delle ultime generazioni ha cominciato a mutare con esso” premette il