Il comune del Milanese che anticipa l'accensione dei termosifoni. Fa troppo freddo. Le temperature sono calate bruscamente e tra pioggia e vento, l'inverno sembra più vicino di quanto non dovrebbe essere. Così il sindaco di Buccinasco, comune nell'hinterland sud ovest di Milano, ha autorizzato l'accensione anticipata dei termosifoni.

In un comune del Milanese oltre 300 violazioni del codice della strada su 357 controllati. Nei fine settimana 13-14, 20-21 e 27-28 settembre sono stati 11 gli operatori, tra ufficiali e agenti, che si sono concentrati sul controllo del territorio. Anche a Bresso la polizia locale è stata impegnata nei controlli finanziati dalla Regione per il progetto.

Un'artigiana bolognese e due architette - una milanese e una salernitana: sono le giovani selezionate per la 2a edizione italiana di She's Next. I progetti delle premiate sono molto diversi tra loro. In comune hanno però lo sguardo rivolto al futuro. Anche attraverso le nuove tecnologie. Dopo ogni evento, forniamo la misurazione dell'impatto culturale e sociale: quanta popolazione abbiamo coinvolto, le spese, la CO2 risparmiata, il volontariato aziendale. Stoppani, Country manager Visa Italia, durante la premiazione che si è svolta in Triennale, a Milano.

Il comune milanese che regala 400 euro per comprare biciclette. Il bonus è riservato "a lavoratori o studenti di almeno 16 anni residenti a Legnano. Il comune di Legnano ha aperto lunedì il bando riservato ai propri cittadini per chiedere buoni per l'acquisto di biciclette.