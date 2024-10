Superguidatv.it - Grotesquerie in arrivo su Disney+, la nuova serie horror drama

Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Il 13 novembre debutta su, laTVtargata FX. Scritta e ideata da Ryan Murphy, Jon Robin Baitz e Joe Baken, e prodotta da 20th Television,presenterà una prima stagione composta da 10 episodi. Scopriamo insieme cosa sappiamo di questo nuovo progetto. Il trailer diha rilasciato il trailer dellaTV, le cui prime due puntate saranno disponibili il 13 novembre. La trama segue le vicende di una piccola comunità, sconvolta da crimini efferati. La detective Lois Tryon, incaricata delle indagini, avverte che questi oscuri avvenimenti la toccano in modo inquietante, come se qualcuno, o qualcosa, la stesse prendendo in giro.