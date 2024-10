Giro di Lombardia 2024: Pogacar punta al record di Coppi (Di martedì 8 ottobre 2024) Nel mondo dello sport, ci sono momenti che segnano la storia. Eventi che catturano l’immaginazione degli appassionati e promettono spettacolo puro. Questo fine settimana, gli amanti del ciclismo avranno l’opportunità di assistere a uno di questi momenti epici. Un’impresa storica in vista Sabato 12 ottobre, tutti gli occhi saranno puntati sul Giro di Lombardia, l’ultima Classica Monumento della stagione ciclistica. Quest’anno, l’evento promette di essere particolarmente emozionante, con Tadej Pogacar che punta a un traguardo mai raggiunto prima: vincere il quarto Lombardia consecutivo. Se dovesse riuscire in questa impresa, Pogacar eguaglierebbe il leggendario Fausto Coppi, l’unico ciclista ad aver vinto quattro edizioni di fila dal 1946. Tutto.tv - Giro di Lombardia 2024: Pogacar punta al record di Coppi Leggi tutta la notizia su Tutto.tv (Di martedì 8 ottobre 2024) Nel mondo dello sport, ci sono momenti che segnano la storia. Eventi che catturano l’immaginazione degli appassionati e promettono spettacolo puro. Questo fine settimana, gli amanti del ciclismo avranno l’opportunità di assistere a uno di questi momenti epici. Un’impresa storica in vista Sabato 12 ottobre, tutti gli occhi sarannoti suldi, l’ultima Classica Monumento della stagione ciclistica. Quest’anno, l’evento promette di essere particolarmente emozionante, con Tadejchea un traguardo mai raggiunto prima: vincere il quartoconsecutivo. Se dovesse riuscire in questa impresa,eguaglierebbe il leggendario Fausto, l’unico ciclista ad aver vinto quattro edizioni di fila dal 1946.

