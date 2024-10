Cultweb.it - Fontana di Trevi a numero chiuso, ecco quanto costerà visitare il leggendario monumento romano

(Di martedì 8 ottobre 2024) L’ufficialità ancora non è stata data, ma con ogni probabilità i turisti (ovvero i cittadini non residenti nella capitale) dovranno spendere 2 euro per potersi avvicinare alla celebredia Roma. E lo faranno attraverso una passerella che in questi giorni stanno costruendo attorno al, a pelo d’acqua, con fine lavori prevista per il 24 dicembre prossimo, quando aprirà la Porta Santa. La pedana rientra nel progetto di restauro che porterà, poi, al pagamento di un tagliando per accedere al sito artistico. La scelta è stata voluta dal Comune di Roma per evitare bivacchi e affollamenti in vista del Giubileo. Sarà imposto il, sì, ma non ci saranno tornelli e la visita non sarà prenotabile. Questo restauro arriva a 10 anni dagli ultimi interventi finanziati privatamente da Fendi. Ora i fondi sono quelli del PNRR e ammontano a circa 330.000 euro.