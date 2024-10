Eni-Nigeria, i pm De Pasquale e Spadaro condannati a 8 mesi (Di martedì 8 ottobre 2024) I pm di Milano Fabio De Pasquale e Sergio Spadaro sono stati condannati a 8 mesi a Brescia nel processo in cui rispondono di rifiuto di atti d'ufficio per non aver depositato, è l'ipotesi, atti favorevoli alle difese nel processo Eni/Shell-Nigeria che si è concluso con l'assoluzione di tutti gli imputati. Lo ha deciso il tribunale bresciano, presieduto da Roberto Spanò. Quotidiano.net - Eni-Nigeria, i pm De Pasquale e Spadaro condannati a 8 mesi Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 8 ottobre 2024) I pm di Milano Fabio Dee Sergiosono statia 8a Brescia nel processo in cui rispondono di rifiuto di atti d'ufficio per non aver depositato, è l'ipotesi, atti favorevoli alle difese nel processo Eni/Shell-che si è concluso con l'assoluzione di tutti gli imputati. Lo ha deciso il tribunale bresciano, presieduto da Roberto Spanò.

Eni-Nigeria - condannati i pm De Pasquale e Spadaro : hanno nascosto prove - La sentenza è stata è letta nell'aula della prima sezione penale di Brescia dal collegio presieduto dal giudice Roberto Spanò e le colleghe Wilma Pagano e Paola Giordano. Accolta la richiesta dei pm Francesco Milanesi, Donato Greco e il procuratore Francesco Prete. Il tribunale di Brescia ha ...

Eni Nigeria - pm di Brescia chiede 8 mesi per De Pasquale e Spadaro. La difesa : "Nessun obbligo di deposito atti" - A ciò si aggiunge il fatto che l'obbligo di raccogliere le prove a discarico spetta al pm in fase di indagini per una questione di economia processuale e che il pm in dibattimento è una parte ha il compito di dimostrare la sua ipotesi accusatoria. E così ha contestato il capo di imputazione ...

Chiesti 8 mesi per i pm De Pasquale e Spadaro : "Nascosero atti favorevoli agli imputati nel caso Eni Nigeria" - "E il fatto che entrambi esercitino ancora le proprie funzioni e in assenza di critica del proprio operato, fa sì che la pena non possa essere sospesa perché c'è la possibilità che le condotte possano essere reiterate". Mentre invece, al collegio presieduto dal giudice Roberto Spanò è stato ...