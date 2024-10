Detenuto pubblica video su TikTok dal carcere di Poggioreale: arrestato (Di martedì 8 ottobre 2024) Secondo gli inquirenti, il 21enne avrebbe pubblicato diversi video tra marzo e novembre 2023, mentre era in carcere: il giovane è già Detenuto perché ritenuto coinvolto nell'aggressione avvenuta nel maggio del 2022 presso il ristorante Cala La Pasta di Forcella. Fanpage.it - Detenuto pubblica video su TikTok dal carcere di Poggioreale: arrestato Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Secondo gli inquirenti, il 21enne avrebbeto diversitra marzo e novembre 2023, mentre era in: il giovane è giàperché ritenuto coinvolto nell'aggressione avvenuta nel maggio del 2022 presso il ristorante Cala La Pasta di Forcella.

