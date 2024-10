Crotone, poliziotto Giuseppe Sortino indagato per omicidio, il figlio della vittima ha sparato all’agente per terra senza colpirlo (Di martedì 8 ottobre 2024) Il poliziotto Giuseppe Sortino è stato indagato per omicidio in merito alla sparatoria di Crotone. L'uomo è accusato di aver colpito a fuoco il poliziotto-tiktoker 44enne Francesco Chimirri dopo un inseguimento in auto. Il 44enne è morto in ambulanza mentre veniva portato all'ospedale più vicino. So Ilgiornaleditalia.it - Crotone, poliziotto Giuseppe Sortino indagato per omicidio, il figlio della vittima ha sparato all’agente per terra senza colpirlo Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Ilè statoperin merito allaria di. L'uomo è accusato di aver colpito a fuoco il-tiktoker 44enne Francesco Chimirri dopo un inseguimento in auto. Il 44enne è morto in ambulanza mentre veniva portato all'ospedale più vicino. So

Crotone - poliziotto spara e uccide 44enne : il momento in cui viene aggredito - Non è in pericolo di vita il vice ispettore della polizia di Stato, in servizio alla squadra mobilie della questura di Crotone, che ieri pomeriggio è stato vittima di un pestaggio da parte di una ventina di residenti di uno stabile, che lo hanno linciato con bastoni e spranghe dopo che aveva ... (Lapresse.it)

Pizzaiolo ucciso a Crotone - indagato per omicidio il poliziotto che ha sparato - . È stato indagato per omicidio il poliziotto che ieri a Crotone ha ucciso il 44enne Francesco Chimirri durante una violenta colluttazione. A rendere nota l’apertura delle indagini è stato il procuratore della Repubblica di Crotone, Giuseppe Capoccia, il quale ha spiegato che gli accertamenti in ... (Lidentita.it)

Crotone - poliziotto spara e uccide un uomo - A rimetterci la vita è stato Francesco Chimirri, noto pizzaiolo della zona e volto conosciuto anche sulla piattaforma di Tik Tok, dove aveva un discreto seguito, circa 158 mila followers. Ieri pomeriggio Crotone ha vissuto ore di fuoco. L’uomo di 44 anni è morto, colpito da un proiettile ... (Dailynews24.it)