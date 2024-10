Ilrestodelcarlino.it - Circolo ’Don Mauro’: arriva l’attore Colangeli

(Di martedì 8 ottobre 2024) Si alza il sipario sulle nuove iniziative deldi cultura cinematografica ‘Don Mauro – Nel corso del tempo’, pronto a riprendere le attività nell’ormai consueta location di Monticelli (via dei Frassini, 4). Ieri mattina nella sala Morgante di casa Regina Apostolorum il direttivo del cinerpresieduto da don Giampiero Cinelli ha provveduto a presentare in via ufficiale la nuova programmazione sviluppata. Anche per l’edizione 2024 ci saranno tanti appuntamenti arricchiti dalla presenza di ospiti di grande spessore. Come già accaduto in passato tra le varie proiezioni previsto uno filo conduttore interamente dedicato ad un personaggio famoso e quest’anno sarà la volta della retrospettiva incentrata sule regista italiano Giorgio. Per l’occasione giovedì 10 ottobre avverrà la proiezione del film ‘L’aria salata’.