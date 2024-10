Ci ha lasciati Tv in lutto addio allo storico direttore del canale L’annuncio ufficiale

Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Aveva fondato Telepace nel 1979 sulle colline di Cerna, in alta Valpolicella, in provincia di Verona, con sedici milioni di lire raccolti grazie alle offerte dei fedeli. Dell’emittente, che è arrivata ad avere sedi a Roma, Fatima e Gerusalemme, è stato ilfino all’8 ottobre 2024, quando monsignor don Guido Todeschini, 88 anni di cui 45 passati con la missione di evangelizzare via grazie alla televisione è morto. Cordoglio per la sua scomparsa ha subito espresso anche il presidente della Camera, il veronese Lorenzo Fontana: “Sono addolorato per la scomparsa di don Guido Todeschini, figura storica dell’informazione cattolica e fondatore del gruppo Radio Telepace, che con il suo impegno e la sua passione ha portato un messaggio di fede e speranza a tante persone.