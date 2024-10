Caso Maddie McCann, Brueckner assolto dalle accuse di violenza sessuale in Germania. Cosa succede ora (Di martedì 8 ottobre 2024) Roma, 8 ottobre 2024 – Christian Brueckner, sospettato chiave del Caso di Maddie McCann, scomparsa nel 2007 in Portogallo all’età di 3 anni, è stato assolto dal tribunale di Braunschweig dalle accuse di violenza sessuale. Ora potrebbe essere libero entro la primavera del 2025, quando finirà di scontare l’attuale condanna per stupro. Brueckner era sotto processo in Germania per una serie di crimini di natura sessuale: era accusato di aver violentato tre donne, una delle quali – la guida turistica irlandese Hazel Behan –ha subito queste violenze proprio in Algarve, la regione portoghese dove si trovava Maddie McCann al momento del suo rapimento. Quotidiano.net - Caso Maddie McCann, Brueckner assolto dalle accuse di violenza sessuale in Germania. Cosa succede ora Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 8 ottobre 2024) Roma, 8 ottobre 2024 – Christian, sospettato chiave deldi, scomparsa nel 2007 in Portogallo all’età di 3 anni, è statodal tribunale di Braunschweigdi. Ora potrebbe essere libero entro la primavera del 2025, quando finirà di scontare l’attuale condanna per stupro.era sotto processo inper una serie di crimini di natura: era accusato di aver violentato tre donne, una delle quali – la guida turistica irlandese Hazel Behan –ha subito queste violenze proprio in Algarve, la regione portoghese dove si trovavaal momento del suo rapimento.

