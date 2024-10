Campionati italiani categoria cadetti: Francesco Piccigallo trionfa nei 300 metri (Di martedì 8 ottobre 2024) Francesco Piccigallo orgoglio sportivo di San Michele Salentino: l'atleta ha conquistato il titolo nazionale nei 300 metri categoria cadetti ai Campionati italiani, tenutisi il 6 ottobre 2024 a Caorle (Venezia). Con un tempo di 35'24", ha vinto la finale migliorando il proprio record personale di Brindisireport.it - Campionati italiani categoria cadetti: Francesco Piccigallo trionfa nei 300 metri Leggi tutta la notizia su Brindisireport.it (Di martedì 8 ottobre 2024)orgoglio sportivo di San Michele Salentino: l'atleta ha conquistato il titolo nazionale nei 300ai, tenutisi il 6 ottobre 2024 a Caorle (Venezia). Con un tempo di 35'24", ha vinto la finale migliorando il proprio record personale di

Unoaerre Acquedotto Romano trionfa ai Campionati Italiani di Polo : vittoria e solidarietà sul podio - Il polo, sport che combina eleganza e agonismo, ha visto quest’anno la sua edizione più partecipata. Luca Benvenuti, amministratore delegato di Unoaerre, ha espresso grande soddisfazione per il traguardo raggiunto: «Ci congratuliamo con l’Acquedotto Romano Polo Club per questo prestigioso titolo in ... (Lortica.it)

Enduro - campionati Italiani all'Isola d'Elba. Tutti i vincitori - Menzione d’onore per Ignazio Gravina (Etna BFL Team) al quarto posto, cosa questa che dimostra come l’enduro in Italia stia allargando i suoi orizzonti anche al di là delle regioni più classiche, ma soprattutto perché è corretto ricordare come questa squadra di 6 atleti si sia sobbarcata una ... (Sport.quotidiano.net)

Campionati Italiani Cadette e Cadetti - il Lazio fa 14 medaglie : 5 sono i titoli nazionali - fidal. it ilfaroonline. Cadetti quarti con 256 punti, dietro a Veneto con 286, Lombardia 282,5 e Toscana 267 punti; anche le cadette del Lazio quarte con 259,5 punti, dopo Lombardia (306 punti), Veneto (301,5), Piemonte (286,5). Villa Guglielmi) – oro nella 4×100 Davide Colucci (Atletica Tor Tre ... (Ilfaroonline.it)