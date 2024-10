.com - Basket Serie B Interregionale / Primo turno infrasettimanale, c’è Senigallia-Civitanova

(Di martedì 8 ottobre 2024) Mercoledì 9 ottobre la Goldengas ospita la Virtus alla ore 21, 8 Ottobre 2024 –nella, in campo mercoledì 9 nella terza giornata del girone E che vede impegnate ben sette squadre marchigiane. L’unica della provincia di Ancona è la Goldengas, che reduce da due prestazioni positive – la vittoria netta contro il Teramo all’esordio e la sconfitta onorevole di Ozzano sabato sera – torna al PalaPanzini per giocare mercoledì alle 21 il derby contro una rivale tradizionale, la Virtus. Match senz’altro da vincere contro il quintetto di coach Domizioli, che a sua volta ha 2 punti in classifica e punta alla salvezza come i biancorossi: le due squadre si sono affrontate pochi giorni fa sempre ama in amichevole, un match vinto dacontro una Goldengas priva però di capitan Giacomini.