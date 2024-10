Agatha All Along: Lo showrunner parla della menzione di Mephisto e della rivelazione dell’episodio 4 – SPOILER (Di martedì 8 ottobre 2024) Agatha All Along: Lo showrunner parla della menzione di Mephisto e della rivelazione dell’episodio 4 – SPOILER Mentre ci avviciniamo alla metà di Agatha All Along dei Marvel Studios, lo show sta ancora mantenendo i suoi più grandi segreti sotto silenzio – ma ci sono stati dati alcuni accenni sulle vere identità dei misteriosi personaggi Rio Vidal (Aubrey Plaza) e “Teen” (Joe Locke), e l’episodio 3 ha persino fatto il nome di un certo stregone demoniaco che è stato alla base di tante speculazioni in WandaVision. Se avete seguito i nostri post con gli SPOILER, saprete già che Rio è in realtà Lady Morte e che Teen è il figlio di Wanda Maximoff, Billy, alias Wiccan. Ma la showrunner Jac Schaeffer non è ancora pronta a confermare nulla. Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it (Di martedì 8 ottobre 2024)All: Lodi4 –Mentre ci avviciniamo alla metà diAlldei Marvel Studios, lo show sta ancora mantenendo i suoi più grandi segreti sotto silenzio – ma ci sono stati dati alcuni accenni sulle vere identità dei misteriosi personaggi Rio Vidal (Aubrey Plaza) e “Teen” (Joe Locke), e l’episodio 3 ha persino fatto il nome di un certo stregone demoniaco che è stato alla base di tante speculazioni in WandaVision. Se avete seguito i nostri post con gli, saprete già che Rio è in realtà Lady Morte e che Teen è il figlio di Wanda Maximoff, Billy, alias Wiccan. Ma laJac Schaeffer non è ancora pronta a confermare nulla.

