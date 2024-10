Impresaitaliana.net - Accise gasolio, Unatras: “Governo chiarisca cosa vuol fare”

(Di martedì 8 ottobre 2024) Stato di agitazione dell’autotrasporto che chiede aldi chiarire le reali intenzioni sul tema dellesulper autotrazione E’ ufficialmente iniziato l’autunno caldo dell’autotrasporto italiano che, attraverso il coordinamento unitario delle associazioni nazionali, in rappresentanza della quasi totalità della categoria chiede a gran voce al Ministro dei Trasporti Matteo Salvini di chiarire quali siano le reali intenzioni del, sul delicatissimo tema dellesulper autotrazione. Allo stato attuale, infatti, le uniche notizie sul tema si apprendono dalle fonti stampa e non vi è stata alcuna condivisione delle informazioni con le principali rappresentanze del settore che in questi giorni registrano una forte agitazione delle imprese sui territori per ipotesi di penalizzazioni e aumenti dei costi a loro carico.