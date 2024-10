Abodi, caso ultras Inter e Milan: «Club e tesserati, carta dei doveri!» (Di martedì 8 ottobre 2024) Abodi ha detto la sua sul caso ultras di Inter e Milan, esortando società e tesserati a fare di meglio. Il Ministro dello Sport a sostegno dei tifosi. Le sue parole a Sky Sport. STRUTTURA DEI doveri – Il Ministro dello Sport Andrea Abodi in merito alla vicenda sugli ultras di Inter e Milan: «Vogliamo che il calcio e lo stadio siano luoghi di felicità, tifo e libertà. E questo dipende dalla capacità nel far rispettare le regole che non sono del campo, ma della vita e dello Stato. Anche all’Interno delle società, fino ai tesserati, non si è compresa la struttura dei doveri che si hanno. Ecco perché ho ripreso in mano la carta dei doveri lasciata sulla scrivania. Inter-news.it - Abodi, caso ultras Inter e Milan: «Club e tesserati, carta dei doveri!» Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di martedì 8 ottobre 2024)ha detto la sua suldi, esortando società ea fare di meglio. Il Ministro dello Sport a sostegno dei tifosi. Le sue parole a Sky Sport. STRUTTURA DEI– Il Ministro dello Sport Andreain merito alla vicenda suglidi: «Vogliamo che il calcio e lo stadio siano luoghi di felicità, tifo e libertà. E questo dipende dalla capacità nel far rispettare le regole che non sono del campo, ma della vita e dello Stato. Anche all’no delle società, fino ai, non si è compresa la struttura deiche si hanno. Ecco perché ho ripreso in mano ladeilasciata sulla scrivania.

Abodi “Caso ultras Inter e Milan? Punto di non ritorno” - – foto Ipa Agency –(ITALPRESS). Queste le dichiarazioni di Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i giovani, intervenuto su RTL 102. Si va avanti”. 5 al programma “Non Stop News”. I fatti di questi giorni rappresentano un punto di non ritorno nel senso positivo del termine. ROMA (ITALPRESS) – ... (Unlimitednews.it)

Abodi "Caso ultras Inter e Milan? Punto di non ritorno" - È emerso in maniera c . ROMA - "Caso ultras Inter e Milan? Bisogna proseguire nelle attività portate avanti dall'attività giudiziaria, dalla magistratura e dalle forze di polizia. "Bisogna proseguire nelle attività portate avanti dall'attività giudiziaria, dalla magistratura e dalle forze di ... (Ilgiornaleditalia.it)

Caso Sinner - Abodi : “Prima si chiarisce - meglio è per tutti” - “Il pensiero corre alla scuola, il luogo dove tutte queste opportunità devono potersi consacrare superando difficoltà di carattere infrastrutturale e anche di barriere culturali, con i programmi didattici. The post Caso Sinner, Abodi: “Prima si chiarisce, meglio è per tutti” appeared first on ... (Sportface.it)