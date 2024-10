Valdarno: in vigore modifiche ai servizi bus (Di lunedì 7 ottobre 2024) Arezzo, 7 ottobre 2024 – Valdarno: in vigore modifiche ai servizi bus In vigore da oggi, lunedì 7 ottobre, alcune modifiche ai servizi bus di Autolinee Toscane nella zona del Valdarno, in provincia di Arezzo. Linea LAP112 Corse istituite: Corsa scolastica del sabato delle ore 11.20 Montevarchi Liceo – Terranuova; Corsa scolastica del sabato delle ore 11.30 Terranuova – S.Giustino Corsa scolastica del sabato delle ore 11.20 S.Giustino – Terranuova. Linea MIV03 Corsa soppressa: Corsa feriale delle ore 12.35 Montevarchi Autostazione – Terranuova Corsa istituita: Corsa scolastica del sabato delle ore 11.30 Montevarchi Liceo – Terranuova Linea MIV07 Corse soppresse: Corsa scolastica escl. sabato delle ore 06.25 Incisa – Pian di Scò Corsa scolastica escl. sabato delle ore 07.00 Pian di Scò – Montevarchi Liceo Linea MIV10 Corsa soppressa: Corsa scolastica escl. Lanazione.it - Valdarno: in vigore modifiche ai servizi bus Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Arezzo, 7 ottobre 2024 –: inaibus Inda oggi, lunedì 7 ottobre, alcuneaibus di Autolinee Toscane nella zona del, in provincia di Arezzo. Linea LAP112 Corse istituite: Corsa scolastica del sabato delle ore 11.20 Montevarchi Liceo – Terranuova; Corsa scolastica del sabato delle ore 11.30 Terranuova – S.Giustino Corsa scolastica del sabato delle ore 11.20 S.Giustino – Terranuova. Linea MIV03 Corsa soppressa: Corsa feriale delle ore 12.35 Montevarchi Autostazione – Terranuova Corsa istituita: Corsa scolastica del sabato delle ore 11.30 Montevarchi Liceo – Terranuova Linea MIV07 Corse soppresse: Corsa scolastica escl. sabato delle ore 06.25 Incisa – Pian di Scò Corsa scolastica escl. sabato delle ore 07.00 Pian di Scò – Montevarchi Liceo Linea MIV10 Corsa soppressa: Corsa scolastica escl.

