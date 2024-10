Vaccini, via alla campagna. Da oggi influenza e Covid: "Gratis dai 60 anni in su e per le categorie a rischio" (Di lunedì 7 ottobre 2024) Anche Ferrara è pronta a partire con la campagna di vaccinazione antinfluenzale da oggi, quindi quasi 10 giorni prima rispetto allo scorso anno. Le Aziende Sanitarie ferraresi hanno recepito le indicazioni organizzative regionali per la somministrazione del vaccino e la sorveglianza dell’influenza, inviate dalla Direzione generale dell’Assessorato regionale alle Politiche per la salute, sulla base delle disposizioni del Ministero. La campagna vaccinale contro l’influenza stagionale coinvolgerà importanti attori della sanità ferrarese con l’obiettivo comune di proteggere il maggior numero di cittadini nei confronti del virus influenzale. Confermata anche quest’anno la possibilità di co-somministrazione del vaccino antinfluenzale con altri Vaccini previsti dal Piano nazionale di prevenzione vaccinale, compreso il vaccino anti Covid19. (Di lunedì 7 ottobre 2024) Anche Ferrara è pronta a partire con ladi vaccinazione antle da, quindi quasi 10 giorni prima rispetto allo scorso anno. Le Aziende Sanitarie ferraresi hanno recepito le indicazioni organizzative regionali per la somministrazione del vaccino e la sorveglianza dell’, inviate dDirezione generale dell’Assessorato regionale alle Politiche per la salute, sulla base delle disposizioni del Ministero. Lavaccinale contro l’stagionale coinvolgerà importanti attori della sanità ferrarese con l’obiettivo comune di proteggere il maggior numero di cittadini nei confronti del virusle. Confermata anche quest’anno la possibilità di co-somministrazione del vaccino antle con altriprevisti dal Piano nazionale di prevenzione vaccinale, compreso il vaccino anti19. (Ilrestodelcarlino.it)

