Ueb Gesteco ha la meglio nel finale di gara: New Basket Brindisi sconfitta (Di lunedì 7 ottobre 2024) Appuntamento rinviato per la prima vittoria stagionale della Valtur Brindisi, sconfitta sul parquet di Cividale del Friuli nel secondo match di Serie A2. Dopo un buon approccio al match, la squadra biancoazzurra deve fare i conti con le quattordici palle perse in fase offensiva che impediscono di Brindisireport.it - Ueb Gesteco ha la meglio nel finale di gara: New Basket Brindisi sconfitta Leggi tutta la notizia su Brindisireport.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Appuntamento rinviato per la prima vittoria stagionale della Valtursul parquet di Cividale del Friuli nel secondo match di Serie A2. Dopo un buon approccio al match, la squadra biancoazzurra deve fare i conti con le quattordici palle perse in fase offensiva che impediscono di

Serie C Femminile - Nitor Brindisi : sconfitta di misura in casa del Siracusa - Allo stadio Meno Di Pasquale la formazione guidata da Cosimo Penta è stata sconfitta per 4-3 dal Siracusa. Arriva la terza sconfitta stagionale per la Nitor Brindisi, nella quarta giornata del girone C della Serie C femminile. .  Di Salerno, El Alami, Purpura e Rossi le reti messe a segno ... (Brindisireport.it)

Valtur Brindisi : contro Avellino una sconfitta con finale in apnea - BRINDISI - E’ finita con Valtur Brindisi in apnea, con gli ultimi minuti di gara trascorsi con la ridotta lucidità mentale e le scarse energie fisiche che hanno determinato e favorito il finale vincente di Avellino. E’ stato così generato, infatti, il break di 13 a 0 in favore della squadra... (Brindisireport.it)

Il Memorial Pajetta è della Valtur Brindisi : sconfitta Verona in finale 78-61 - La settima edizione del ‘memorial piera pajetta’ viene conquistata dalla valtur brindisi che a distanza di ventiquattro ore bissa il successo al PalaCarnera di Udine e dopo Orzinuovi sconfigge anche Verona con il punteggio di 78-61. . Ottime indicazioni per coach Piero Bucchi, nonostante le ... (Today.it)