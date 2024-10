Turismo sostenibile? In Germania molti favorevoli, poi il mercato rimane tiepido (Di lunedì 7 ottobre 2024) Quale ruolo gioca la sostenibilità nella pianificazione dei viaggi dei tedeschi, quanto è sostenibile il loro comportamento di viaggio nella pratica e come si sviluppano questi due aspetti nel tempo? Domande che sono al centro di un progetto di ricerca della Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen in collaborazione con il ministero federale dell’Ambiente e l’Agenzia federale Turismo sostenibile? In Germania molti favorevoli, poi il mercato rimane tiepido L'Identità. Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Quale ruolo gioca la sostenibilità nella pianificazione dei viaggi dei tedeschi, quanto èil loro comportamento di viaggio nella pratica e come si sviluppano questi due aspetti nel tempo? Domande che sono al centro di un progetto di ricerca della Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen in collaborazione con il ministero federale dell’Ambiente e l’Agenzia federale? In, poi ilL'Identità.

Lidentita.it - Turismo sostenibile? In Germania molti favorevoli, poi il mercato rimane tiepido

La marineria di Rimini protagonista in Adriatico nella riduzione e gestione dei rifiuti per la pesca sostenibile - I rifiuti marini sono un problema globale che minacciano gli ecosistemi costieri e marini di tutto il mondo e, purtroppo, le attività di pesca non sono esenti dal problema. Consapevoli e coscienti della necessità di intervenire adottando metodi e sistemi di raccolta, gestione e riutilizzo dei... (Leggi la notizia)

Ecofuturo, nella quarta puntata le soluzione ecologiche innovative: focus sull’alimentazione sana e l’agricoltura sostenibile - Lucia Cuffaro presenta il progetto “Semi di comunità”, un’iniziativa di agricoltura supportata dalla comunità al Parco di Veio. Si parla poi di AgriEnerCarbon, un progetto per certificare lo stoccaggio di carbonio nel suolo, e delle nuove tecnologie per la creazione di biochar, presentate da ... (Leggi la notizia)

Cisl Marche: «La situazione nella carceri anconetane è insostenibile per agenti e detenuti. Si riapra una struttura in provincia di Macerata» - A dirlo è la Cisl Marche dopo che una propria delegazione di alto livello ha fatto visita agli istituti. ANCONA – «La situazione all'interno degli istituti carcerari di Ancona, in particolare a Montacuto, continua a peggiorare, aggravata da una cronica carenza di personale e dal sovraffollamento». (Leggi la notizia)