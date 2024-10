Terribile incidente, Norma muore con la sua bimba di 3 anni: gravi altri 2 figli (Di lunedì 7 ottobre 2024) Una bambina di 3 anni è morta in un incidente stradale dopo essere stata sbalzata fuori dall’auto della madre mentre era ancora seduta sul seggiolino. Norma Jones, 35 anni, e la figlia piccola Rosie Jones, di Duchesne, stavano andando a fare la spesa quando sono state sbalzate dai sedili anteriori della loro Volkswagen Passat in uno scontro frontale in cui entrambe hanno perso la vita. Anche gli altri due figli, Anthony di 6 anni e Freddie di 11, erano in macchina ma sono miracolosamente sopravvissuti all’incidente. Inizialmente, la Utah Highway Patrol ha riferito che nessuno in auto indossava la cintura di sicurezza, ma il dipartimento ha scoperto che l’undicenne la indossava. Ora la famiglia sta promuovendo l’importanza di indossare la cintura di sicurezza. Leggi anche: “Addio”. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Una bambina di 3è morta in unstradale dopo essere stata sbalzata fuori dall’auto della madre mentre era ancora seduta sul seggiolino.Jones, 35, e laa piccola Rosie Jones, di Duchesne, stavano andando a fare la spesa quando sono state sbalzate dai sedili anteriori della loro Volkswagen Passat in uno scontro frontale in cui entrambe hanno perso la vita. Anche glidue, Anthony di 6e Freddie di 11, erano in macchina ma sono miracolosamente sopravvissuti all’. Inizialmente, la Utah Highway Patrol ha riferito che nessuno in auto indossava la cintura di sicurezza, ma il dipartimento ha scoperto che l’undicenne la indossava. Ora la famiglia sta promuovendo l’importanza di indossare la cintura di sicurezza. Leggi anche: “Addio”.

Coinvolto in un drammatico incidente sabato notte lungo la Migliara 53 : non ce l’ha fatta nonno Norberto. Aveva 75 anni - Trasportato con urgenza in ospedale, i medici hanno fatto di tutto per salvarlo, ma purtroppo le ferite erano troppo gravi. Nell’impatto sono rimaste ferite altre due persone. Secondo quanto riportato da alcuni testimoni presenti al momento dell’impatto, l’autocarro procedeva a velocità sostenuta. ... (Dayitalianews.com)

Incidente sulla Pontina a Sabaudia - auto travolge e uccide un uomo di 50 anni - Tragedia stamattina presto lungo via Pontina a Sabaudia, dove un 50enne è morto in un incidente, travolto da un'auto. Il decesso è sopraggiunto sul colpo.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Incidente a Bore - muore un motociclista di 23 anni - Sarebbe stato trascorso da alcuni passanti che avrebbero avvertito il personale sanitario. Tragico incidente in tarda serata a Bore dove, per cause ancora in corso d'accertamento, un motociclista di 23 anni ha perso il controllo del mezzo ed è finito rovinosamente sull'asfalto. . Da terra, dove ... (Parmatoday.it)