Tentativo di furto in casa di un disabile, ladri in fuga dopo l’allerta (Di lunedì 7 ottobre 2024) L'Aquila - La presenza di una banda è sospettata dopo un’ondata di furti in zona. Nella notte tra sabato e domenica scorsi, si è registrata una serie di furti in rapida successione che ha allarmato i residenti. Tra i diversi episodi, uno ha assunto connotati particolarmente inquietanti, sfociando in una tentata rapina ai danni di un anziano disabile. I malviventi, convinti di poter agire in silenzio, sono penetrati all'interno dell'abitazione, orientandosi immediatamente alla ricerca di denaro e gioielli. Mentre i ladri stavano ispezionando un armadio nella camera da letto con l’ausilio di torce, sono stati sorpresi dal proprietario, il quale, nonostante la sua condizione di disabilità, ha reagito con grande determinazione. In un disperato Tentativo di metterli in fuga, ha gridato a squarciagola, attirando l’attenzione e cercando di allontanarli. Leggi tutta la notizia su Abruzzo24ore.tv (Di lunedì 7 ottobre 2024) L'Aquila - La presenza di una banda è sospettataun’ondata di furti in zona. Nella notte tra sabato e domenica scorsi, si è registrata una serie di furti in rapida successione che ha allarmato i residenti. Tra i diversi episodi, uno ha assunto connotati particolarmente inquietanti, sfociando in una tentata rapina ai danni di un anziano. I malviventi, convinti di poter agire in silenzio, sono penetrati all'interno dell'abitazione, orientandosi immediatamente alla ricerca di denaro e gioielli. Mentre istavano ispezionando un armadio nella camera da letto con l’ausilio di torce, sono stati sorpresi dal proprietario, il quale, nonostante la sua condizione di disabilità, ha reagito con grande determinazione. In un disperatodi metterli in, ha gridato a squarciagola, attirando l’attenzione e cercando di allontanarli.

Abruzzo24ore.tv - Tentativo di furto in casa di un disabile, ladri in fuga dopo l’allerta

Furti nel casertano, finisce in carcere dopo la condanna - Deve scontare 2 anni e 5 mesi di carcere per reati contro il patrimonio commessi tra le province di Caserta e Cosenza. Per questo un 38enne di Roccasecca, in provincia di Frosinone, è stato tratto in arresto nella serata di venerdì. . . I militari lo hanno rintracciato dando esecuzione a un ... (Leggi la notizia)

Ennesima spaccata al bistrot (dopo la raffica di furti e minacce), il gestore Dal Poz: «Basta, chiudiamo. Valuteremo se continuare, siamo sotto assedio» - MESTRE - Se potessero, farebbero sventolare una bandiera bianca sul tetto di quel bellissimo bistrot che doveva rappresentare la riscossa e l?argine contro il degrado dilagante in via Piave.... (Leggi la notizia)

Maxi furto in farmacia, ladro preso dopo l’analisi delle celle telefoniche: seguiva il camion con la refurtiva - MONTE ROBERTO - È finito a processo per furto aggravato in concorso un 26enne, foggiano, accusato di far parte di una banda che arrivava nelle Marche, dalla Puglia, per commettere furti di vario tipo. . . Per mettere a segno i colpi (hanno sottratto anche ingenti quantità di rame ad Osimo) ... (Leggi la notizia)