Studente aggredito dopo la manifestazione per la Palestina: in un video il volto degli aggressori (Di lunedì 7 ottobre 2024) Parla il ragazzo di 18 anni, Studente del Liceo Righi, si stava allontanando dalla manifestazione pro Palestina quando è stato affiancato e picchiato da tre ragazzi di poco più giovani di lui. Gli aggressori sono scappati portandosi via il loro trofeo: la bandiera della Palestina. In un video consegnato alle forze dell'ordine (e che abbiamo visionato) il volto degli squadristi. Fanpage.it - Studente aggredito dopo la manifestazione per la Palestina: in un video il volto degli aggressori Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Parla il ragazzo di 18 anni,del Liceo Righi, si stava allontanando dallaproquando è stato affiancato e picchiato da tre ragazzi di poco più giovani di lui. Glisono scappati portandosi via il loro trofeo: la bandiera della. In unconsegnato alle forze dell'ordine (e che abbiamo visionato) ilsquadristi.

