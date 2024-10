Storie di alambicchi scintillanti e di come si distilla (Di lunedì 7 ottobre 2024) A pensarci bene la deriva è bizzarra, dato che non è esattamente oggetto di conoscenza condivisa. come argomento di conversazione, è pure un po’ noiosa. Da quel punto di vista, era meglio quando si parlava del tempo, la nebbia che non se ne va, il prezzo delle mele, l’ultimo caso di cronaca nera, di sicuro è stato il vicino di casa che salutava sempre. E invece ora non puoi invitare a cena degli amici, non puoi fare due chiacchiere al bar che salta fuori lei, questo nuovo misterioso centro di curiosità permanente, che sembra aver contagiato tutti, un po’ come un Festival di Sanremo, ma senza il televoto. È lei, la distillazione, con il suo corredo di discussioni sul gin e le sue botaniche, elucubrazioni sul whisky e i suoi anni di invecchiamento, a essere diventata improvvisamente di moda, qualcosa da capire e sulla quale è indispensabile avere delle opinioni. (Di lunedì 7 ottobre 2024) A pensarci bene la deriva è bizzarra, dato che non è esattamente oggetto di conoscenza condivisa.argomento di conversazione, è pure un po’ noiosa. Da quel punto di vista, era meglio quando si parlava del tempo, la nebbia che non se ne va, il prezzo delle mele, l’ultimo caso di cronaca nera, di sicuro è stato il vicino di casa che salutava sempre. E invece ora non puoi invitare a cena degli amici, non puoi fare due chiacchiere al bar che salta fuori lei, questo nuovo misterioso centro di curiosità permanente, che sembra aver contagiato tutti, un po’un Festival di Sanremo, ma senza il televoto. È lei, lazione, con il suo corredo di discussioni sul gin e le sue botaniche, elucubrazioni sul whisky e i suoi anni di invecchiamento, a essere diventata improvvisamente di moda, qualcosa da capire e sulla quale è indispensabile avere delle opinioni. (Linkiesta.it)

