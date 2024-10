«Se vi mollo dove andate?»: la guerra di Giorgia Meloni alle spie e il sospetto di un complotto dei Berlusconi (Di lunedì 7 ottobre 2024) Stanare, sferzare, punire. Sono queste le parole d’ordine di Giorgia Meloni contro gli eletti di Fratelli d’Italia dopo il caso della chat finita sui giornali. «Se non puoi fidarti di messaggini senza importanza come quello sulla Consulta, figurati se posti cose più importanti cosa succede», è il refrain dei fedelissimi. «Se devi guardarti dai tuoi, meglio alzare bandiera bianca», è la frase con cui spiegano lo sfogo della premier, che nel gruppo Whatsapp dei parlamentari del suo partito ha minacciato l’addio a Palazzo Chigi: «Mollerò per l’infamia di pochi. Perché fare sta vita per far eleggere sta gente anche no». Mentre c’è chi pensa che la storia della talpa sia addirittura l’ennesimo atto del presunto scontro sotterraneo tra la premier e gli eredi di Silvio Berlusconi. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di lunedì 7 ottobre 2024) Stanare, sferzare, punire. Sono queste le parole d’ordine dicontro gli eletti di Fratelli d’Italia dopo il caso della chat finita sui giornali. «Se non puoi fidarti di messaggini senza importanza come quello sulla Consulta, figurati se posti cose più importanti cosa succede», è il refrain dei fedelissimi. «Se devi guardarti dai tuoi, meglio alzare bandiera bianca», è la frase con cuigano lo sfogo della premier, che nel gruppo Whatsapp dei parlamentari del suo partito ha minacciato l’addio a Palazzo Chigi: «Mollerò per l’infamia di pochi. Perché fare sta vita per far eleggere sta gente anche no». Mentre c’è chi pensa che la storia della talpa sia addirittura l’ennesimo atto del presunto scontro sotterraneo tra la premier e gli eredi di Silvio

