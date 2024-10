Scuole e problema traffico al quartiere Resistenza, il vice coordinatore Acri: "Rivalutare i percorsi dei bus" (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il quartiere Resistenza nella morsa del traffico durante le ore di ingresso ed uscita scolastica. "Mentre attediamo uno o più provvedimenti che possano allentare la morsa delle auto che si concentra in ingresso ed uscita tra le due rotonde di porta Ravaldino e quelle lungo via Decio Raggi si Forlitoday.it - Scuole e problema traffico al quartiere Resistenza, il vice coordinatore Acri: "Rivalutare i percorsi dei bus" Leggi tutta la notizia su Forlitoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Ilnella morsa deldurante le ore di ingresso ed uscita scolastica. "Mentre attediamo uno o più provvedimenti che possano allentare la morsa delle auto che si concentra in ingresso ed uscita tra le due rotonde di porta Ravaldino e quelle lungo via Decio Raggi si

"Problemi di traffico al quartiere Resistenza negli orari di punta" - Riceviamo e pubblichiamo: "L’anno scolastico per il quartiere Resistenza è iniziato con i problemi irrisolti del traffico viario nelle ore di punta di entrata ed uscita dal plesso scolastico che insiste tra via Turati e via Risorgimento di studenti, genitori ed addetti, con influenze da viale... (Forlitoday.it)

Auto in sosta in curva al quartiere Africano blocca un autobus e un’ambulanza : traffico in tilt - I cittadini hanno provato a spostare a spinta un'auto parcheggiata in curva al quartiere Africano a Roma. Traffico in tilt, a rimanere bloccati anche un autobus Atac e un'ambulanza.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Lascia l'auto in curva e blocca l'autobus - traffico in tilt al quartiere Africano - Una scena alla quale, ormai, i romani sono abituati. . “Quella macchina stava lì da ieri sera” e le conseguenze si sono sentite la mattina successiva. . . Siamo su viale Etiopia dove lunedì 9 settembre, verso le 14:40, un autobus della linea 135 gestito da Autoservizi Troiani è rimasto bloccato a ... (Romatoday.it)