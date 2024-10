Schlein sul campo largo: “A me interessa coalizione progressista, da soli non bastiamo” (Di lunedì 7 ottobre 2024) La segretaria dem afferma che il Pd, essendo prima forza della coalizione, deve mediare: "Se gli altri hanno problemi, questi diventano i nostri. E se dobbiamo fare scelte come in Liguria, le facciamo" L'articolo Schlein sul campo largo: “A me interessa coalizione progressista, da soli non bastiamo” proviene da Il Difforme. Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) La segretaria dem afferma che il Pd, essendo prima forza della, deve mediare: "Se gli altri hanno problemi, questi diventano i nostri. E se dobbiamo fare scelte come in Liguria, le facciamo" L'articolosul: “A me, danon” proviene da Il Difforme.

Ildifforme.it - Schlein sul campo largo: “A me interessa coalizione progressista, da soli non bastiamo”

C.sinistra: Schlein, 'campo largo? No, coalizione progressista' - Roma, 6 ott (Adnkronos) - "Campo largo è una espressione che non ho utilizzato neanche io. Mi interessa una coalizione progressista. Noi abbiamo lavorato con il M5s e con Avs, da soli non bastiamo". Lo ha detto Elly Schlein a In altre parole. (Leggi la notizia)

Da Pontida la sfida europea di Salvini. E su Schlein e campo largo… Parla Palano - Detto questo, qualsiasi ipotesi di alleanza, passa dall’esito del processo di cambiamento interno al Movimento 5 Stelle. Con questo appuntamento a Pontida, caratterizzato dalla presenza di molti fra i principali leader europei, sta rafforzando il suo ruolo. È chiaro che si tratta di una retorica ... (Leggi la notizia)

Campo largo, the end. Conte: «Il simbolo del M5s non sarà vicino a quello di Italia Viva». Renzi replica: «Vuole dare battaglia a Schlein sulla pelle dell’Emilia-Romagna» - Renzi rappresenta una vera incompatibilità per il nostro modo di fare politica, per i nostri obiettivi politici. Conte: «Il Nazareno non ha consapevolezza del problema di etica pubblica» Ancora: «È inutile girarci intorno. L’attacco di Conte a Schlein si è inserito alla fine di un percorso ... (Leggi la notizia)