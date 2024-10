Calcioweb.eu - Salernitana, 4 calciatori out per le Nazionali: la situazione

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Dopo l’importante successo ottenuto a Palermo, lariprenderà la preparazione mercoledì alle 15:30 presso il centro sportivo Mary Rosy. Mister Giovanni Martusciello ha concesso alla sua squadra due abbondanti giorni di riposo per ricaricare le batterie e tornare ad allenarsi con uno stato d’animo sicuramente rinfrancato. All’orizzonte c’è la sosta per gli impegni dellenella finestra Fifa di ottobre. Il tecnico ritroverà un gruppo senza Bronn, Hrustic, Stojanovic e Wlodarczyk, che da ieri sera si sono messi in viaggio per rispondere alle chiamate delle rispettive federazioni. Alla ripresa ci sarà regolarmente invece Sfait. Allenatore e staff medico monitoreranno i progressi di Dalmonte, Maggiore e Tongya. Reine-Adélaïde continuerà in questi giorni a seguire il suo percorso personalizzato.