Roma, accoltella 25enne dopo lite tra nipoti: un arresto (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il giovane è morto nel tentativo di sedare una lite tra il nipote minorenne e un coetaneo in zona Prenestina. Nella notte tra sabato e domenica, un grave episodio di violenza si è verificato a Roma, nella zona Prenestina. Un 25enne è stato accoltellato mortalmente mentre cercava di sedare una lite tra il nipote minorenne e un altro giovane. La vicenda è iniziata quando il nipote della vittima aveva avuto uno scontro con un coetaneo, riportando un occhio nero a causa dei colpi subiti. Il giovane 25enne, insieme alla madre del ragazzo, si era recato sul luogo della lite per riportare la situazione alla calma. dopo una discussione, i due erano tornati a casa. Tuttavia, poco dopo, il padre dell'aggressore, accompagnato da un'altra persona, si è presentato sotto l'appartamento della vittima. Qui, dopo un nuovo alterco, l'uomo ha accoltellato il 25enne.

