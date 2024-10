Risultati Serie C Girone A, 8ª giornata: la striscia dell’Albinoleffe si ferma contro la Feralpisalò | CLASSIFICA (Di lunedì 7 ottobre 2024) Si è conclusa anche l’ultima partita dell’8ª giornata del Girone A di Serie C. Si ferma la striscia di sei Risultati positivi dell’Albinoleffe (3 pareggi e 3 vittorie) contro la Feralpisalò. La sfida si è conclusa sul Risultati di 1-0 grazie ad un gol al 42? di Alessandro Pietrelli. La Feralpisalò si porta a quota 12 punti e raggiunge proprio l’Albinoleffe in piena zona playoff. Risultati 8ª giornata Serie C Girone A Venerdì 4 ottobre Ore 20:30 Atalanta U23-Giana Erminio 1-3 Lecco-Renate 0-2 Sabato 5 ottobre Ore 15:00 Novara-Pergolettese 3-1 Triestina-Pro Vercelli 1-1 Ore 17:30 Arzignano-Alcione Milano 0-2 Lumezzane-Trento 0-2 Domenica 6 ottobre Ore 15:00 Padova-L.R. Vicenza 1-0 Ore 17:30 Caldiero Terme-Virtus Verona 0-3 Union Clodiense-Pro Patria 1-2 Lunedì 7 ottobre Ore 20:30 Feralpisalò-Albinoleffe 1-0 CLASSIFICA Serie C Girone A Padova 22 Renate 18 L.R. Calcioweb.eu - Risultati Serie C Girone A, 8ª giornata: la striscia dell’Albinoleffe si ferma contro la Feralpisalò | CLASSIFICA Leggi tutta la notizia su Calcioweb.eu (Di lunedì 7 ottobre 2024) Si è conclusa anche l’ultima partita dell’8ªdelA diC. Siladi seipositivi(3 pareggi e 3 vittorie)la. La sfida si è conclusa suldi 1-0 grazie ad un gol al 42? di Alessandro Pietrelli. Lasi porta a quota 12 punti e raggiunge proprio l’Albinoleffe in piena zona playoff.8ªA Venerdì 4 ottobre Ore 20:30 Atalanta U23-Giana Erminio 1-3 Lecco-Renate 0-2 Sabato 5 ottobre Ore 15:00 Novara-Pergolettese 3-1 Triestina-Pro Vercelli 1-1 Ore 17:30 Arzignano-Alcione Milano 0-2 Lumezzane-Trento 0-2 Domenica 6 ottobre Ore 15:00 Padova-L.R. Vicenza 1-0 Ore 17:30 Caldiero Terme-Virtus Verona 0-3 Union Clodiense-Pro Patria 1-2 Lunedì 7 ottobre Ore 20:30-Albinoleffe 1-0A Padova 22 Renate 18 L.R.

