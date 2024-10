Renzi mette i voti alla Meloni ma sbaglia i conti

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Le bugie hanno le gambe corte, ma se ci sono di mezzo Matteoe il suo partito le hanno cortissime. Abbiamo già documentato da dove nasca il rischio che le accise sul gasolio vengano aumentate: a pretendere di togliere i sussidi considerati ambientalmente dannosi, cioè a favore dei carburanti, è la sinistra, che da tempo ha sposato le posizioni estremiste di Ultima generazione, senza rendersi conto che le misure sollecitate vanno a danno dei redditi bassi, che pagherebbero di più non soltanto il pieno per le automobili, ma anche i generi alimentari, per effetto dei rincari nell’autotrasporto. (Laverita.info)