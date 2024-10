Quel silenzio colpevole della sinistra (Di lunedì 7 ottobre 2024) Chi sta davvero dalla parte della Palestina, cioè dalla parte di un popolo che insegue il sogno di uno Stato sovrano da decenni e che non l'ha mai potuto festeggiare anche per colpa di un Occidente che si preoccupa degli altri solo quando ha un tornaconto, oggi deve stare con Israele. Stare non significa approvare le politiche del governo Netanyahu, non significa assecondare gli ultra ortodossi che sono al potere a Tel Aviv, non significa riprogettare Gerusalemme in una chiave monoculturale, ma significa affermare che l'unica strada perché israeliani e palestinesi combattano per la stessa ragione è Quella delle democrazie. Fino al 7 ottobre di un anno fa si poteva immaginare che le due inconciliabili ragioni fossero rappresentate dai soggetti che ne detenevano i simboli e i valori. Quest'anno ci ha mostrato che non è così. (Di lunedì 7 ottobre 2024) Chi sta davvero dalla partePalestina, cioè dalla parte di un popolo che insegue il sogno di uno Stato sovrano da decenni e che non l'ha mai potuto festeggiare anche per colpa di un Occidente che si preoccupa degli altri solo quando ha un tornaconto, oggi deve stare con Israele. Stare non significa approvare le politiche del governo Netanyahu, non significa assecondare gli ultra ortodossi che sono al potere a Tel Aviv, non significa riprogettare Gerusalemme in una chiave monoculturale, ma significa affermare che l'unica strada perché israeliani e palestinesi combattano per la stessa ragione èla delle democrazie. Fino al 7 ottobre di un anno fa si poteva immaginare che le due inconciliabili ragioni fossero rappresentate dai soggetti che ne detenevano i simboli e i valori. Quest'anno ci ha mostrato che non è così. (Iltempo.it)

Iltempo.it - Quel silenzio colpevole della sinistra

