Pogba vicino al rientro? La posizione della Juventus è chiara: il futuro del francese (Di lunedì 7 ottobre 2024) “E’ stato un grande calciatore, ma è tanto che è fermo. Intanto aspettiamo la decisione definitiva del TAS, poi vedremo“. Cristiano Giuntoli si era espresso così sulla situazione di Paul Pogba. Il centrocampista francese si è visto ridurre la squalifica per doping e nel 2025 potrebbe già tornare in campo. La sensazione è che però non lo farà con la Juventus. Giuntoli ha declinato Pogba al passato, “è stato un grande giocatore“, eppure Pogba, fino a prova contraria, un giocatore lo è ancora. Il dubbio è che sia ancora “grande” a livello Juventus. Fermo da oltre un anno, con alle spalle una stagione martoriata dagli infortuni, oggi Pogba è una grossa incognita. Anche Thiago Motta aveva usato le stesse parole di Giuntoli. Calcioweb.eu - Pogba vicino al rientro? La posizione della Juventus è chiara: il futuro del francese Leggi tutta la notizia su Calcioweb.eu (Di lunedì 7 ottobre 2024) “E’ stato un grande calciatore, ma è tanto che è fermo. Intanto aspettiamo la decisione definitiva del TAS, poi vedremo“. Cristiano Giuntoli si era espresso così sulla situazione di Paul. Il centrocampistasi è visto ridurre la squalifica per doping e nel 2025 potrebbe già tornare in campo. La sensazione è che però non lo farà con la. Giuntoli ha declinatoal passato, “è stato un grande giocatore“, eppure, fino a prova contraria, un giocatore lo è ancora. Il dubbio è che sia ancora “grande” a livello. Fermo da oltre un anno, con alle spalle una stagione martoriata dagli infortuni, oggiè una grossa incognita. Anche Thiago Motta aveva usato le stesse parole di Giuntoli.

