Pino al Mare – Santa Severa (Di lunedì 7 ottobre 2024) Pino al Mare Via Cneo Domizio, 32 – 00058 Santa Severa Telefono: 0766/570027 Sito Internet: www.PinoalMare.it Tipologia: pesce Prezzi: antipasti 14/40€, primi 20/35€, secondi 22/35€, dolci 8€ Chiusura: mai OFFERTA Si conferma un valido indirizzo dove gustare una cucina marinara tradizionale, questo ristorante-albergo di Santa Severa affacciato sul Mare. Il menù affianca piatti dalla moderata verve creativa ai grandi classici quali spaghetti con le vongole e frittura di calamari e gamberi, con l’integrazione di una proposta del giorno parimenti intrigante. Siamo così partiti con un buon polpo grigliato con patate marinate al limone e con una meno intrigante caponata di carciofi con gamberi fritti (perché chiamarla caponata?), a cui abbiamo preferito la fresca tartare di palamita e la delicata insalata di morbide seppie con fave e pecorino. (Di lunedì 7 ottobre 2024)alVia Cneo Domizio, 32 – 00058Telefono: 0766/570027 Sito Internet: www.al.it Tipologia: pesce Prezzi: antipasti 14/40€, primi 20/35€, secondi 22/35€, dolci 8€ Chiusura: mai OFFERTA Si conferma un valido indirizzo dove gustare una cucina marinara tradizionale, questo ristorante-albergo diaffacciato sul. Il menù affianca piatti dalla moderata verve creativa ai grandi classici quali spaghetti con le vongole e frittura di calamari e gamberi, con l’integrazione di una proposta del giorno parimenti intrigante. Siamo così partiti con un buon polpo grigliato con patate marinate al limone e con una meno intrigante caponata di carciofi con gamberi fritti (perché chiamarla caponata?), a cui abbiamo preferito la fresca tartare di palamita e la delicata insalata di morbide seppie con fave e pecorino. (Secoloditalia.it)

Secoloditalia.it - Pino al Mare – Santa Severa

Sessanta persone in strada dopo il maxi incendio di via Cesalpino (video) - Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video... (Milanotoday.it)

Villaggio Prealpino: Absolute Truth al Teatro Santa Giulia - DAVID BOWIE, grande artista poliedrico britannico, ancora al centro di uno spettacolo che parla di rinascita e di seconda possibilità. Una attenta selezione di canzoni interpretate dal vivo, accompagnano la recitazione di attrici di prosa, nella storia dell'amore più importante: quello per sé... (Bresciatoday.it)

Orta di Atella e Sant’Arpino: 4 denunce per furto e detenzione di stupefacenti ed eseguite numerose perquisizioni - 15 pattuglie sono state messe in campo dalla Compagnia Carabinieri di Marcianise che, con l'ausilio di unità cinofile del Nucleo Carabinieri di Sarno e personale del Nucleo Carabinieri Ispettorato del ...(lamilano.it)

ORTA DI ATELLA E SANT’ARpino - Controlli a tappeto, identificate 200 persone: eseguite numerose perquisizioni - 12:37:36 Sono state 15 le pattuglie messe in campo dalla Compagnia Carabinieri di Marcianise che, con l’ausilio di unità cinofile del Nucleo Carabinieri di Sarno e personale del Nucleo Carabinieri Isp ...(casertafocus.net)

Orta di Atella e Sant’Arpino al setaccio: denunce per furto, detenzione di droga e perquisizioni - I 45 militari impiegati nel servizio straordinario, finalizzato alla prevenzione e contrasto alla criminalità predatoria e all’uso e allo spaccio di sostanze stupefacenti, sono stati dislocati nei ...(ilmeridianonews.it)