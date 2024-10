Piano di Sorrento il piccolo Ethan portato via dal padre | la madre scrive al ministro degli Esteri Antonio Tajani

Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Sono disperata ed esausta, ho bisogno del Suo aiuto e del supporto di tutto il Governo per poter riabbracciare il mio”. Si conclude così lettera che Claudia Ciampa, ladel, ha inviato alper chiedere che la Farnesina intervenga e collabori con gli Stati Uniti per poter ricercare più efficacemente il figlio neonato, sottrattole con l’inganno dall’ex compagno statunitense lo scorso 30 agosto durante una vacanza in Puglia.