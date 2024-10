Pensioni, i lavoratori precoci avranno un premio: come cambia l’assegno (Di lunedì 7 ottobre 2024) Se hai iniziato a lavorare prima di compiere i 18 anni, hai diritto a un “premio” che si rifletterà nella tua pensione. Grazie alle attuali norme, i periodi lavorativi svolti prima della maggiore età vengono valorizzati maggiormente per il calcolo dell’assegno Pensionistico. Questo vantaggio deriva dalla Riforma Dini, introdotta con la legge n. 335 del 1995, la quale ha cambiato il sistema Pensionistico italiano. Vediamo in dettaglio in cosa consiste questa agevolazione. Leggi anche: Pensioni minime: il governo lavora per l’aumento. Apertura a Forza Italia La Riforma Dini e la maggiore valorizzazione dei contributi La Riforma Dini ha introdotto il passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo dal 1° gennaio 1996. Questo cambiamento ha portato con sé una serie di vantaggi per coloro che hanno iniziato a lavorare da minorenni dopo questa data. In particolare, la legge n. Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Se hai iniziato a lavorare prima di compiere i 18 anni, hai diritto a un “” che si rifletterà nella tua pensione. Grazie alle attuali norme, i periodi lavorativi svolti prima della maggiore età vengono valorizzati maggiormente per il calcolo delstico. Questo vantaggio deriva dalla Riforma Dini, introdotta con la legge n. 335 del 1995, la quale hato il sistemastico italiano. Vediamo in dettaglio in cosa consiste questa agevolazione. Leggi anche:minime: il governo lavora per l’aumento. Apertura a Forza Italia La Riforma Dini e la maggiore valorizzazione dei contributi La Riforma Dini ha introdotto il passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo dal 1° gennaio 1996. Questomento ha portato con sé una serie di vantaggi per coloro che hanno iniziato a lavorare da minorenni dopo questa data. In particolare, la legge n.

