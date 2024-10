Nuovi cardinali Papa Francesco ne nomina 21 di cui 4 italiani

Leggi tutta la notizia su Velvetmag.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024)hato 21, 4 dei quali sono. La formalizzazione dellaavverrà dall’8 dicembre, festa dell’Immacolata concezione. Questa iniziativa conferma l’intento deldi garantire una leadership cattolica sempre più diversificata, sempre meno eurocentrica, e più vicina alle periferie geografiche e spirituali di tutto il mondo. I quattrosono Baldassarre Reina, finora vicegerente di Roma che ha ricevuto anche laa cardinale vicario per la diocesi del, cioè Roma. C’è poi Roberto Repole, arcivescovo di Torino. In questo caso si tratta di una delle poche berrette rosse cheha finora assegnato in diocesi tradizionalmente ritenutezie. Basti pensare che oggi a Milano, così come a Venezia, il vescovo non è cardinale.