Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Roma, 7 ott. (askanews) – Ricerche di base che hannoall’individuazione del, ma questa scoperta – partita dall’osservazione dei geni di un piccolorotondo – non ha direttamente a che fare con quella dell’mRNA che haai vaccini anti-Covid. Il Comitato per ilha precisato oggi, in conferenza stampa, le differenze tra la motivazione che haalcongiunto pere fisiologia ai professori statunitensi Victor Ambros e Gary Ruvkun, rispetto a quello dello scorso anno a Katalin Karikó e Drew Weissman assegnato per la scoperta del mRNA che haai vaccini. ‘Quello di quest’anno è sicuramente un premio per la fisiologia’, ha segnalato la Gunilla Carlsson, la presidente del Comitato per ilper la fisiologia e